AdF: distrettualizzazione rete idrica in via del Boschetto a Santa Fiora

I lavori di AdF mercoledì 5 novembre dalle 9 alle 12

Grosseto: Mercoledì 5 novembre AdF sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via del Boschetto. I lavori sono in programma dalle 9 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Bagnolo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



