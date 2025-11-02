Halloween celebration carnival, ancora sold out a Villa Reale di Marlia

Oltre 5000 presenze all’evento di punta di Halloween Celebration 2025 con spettacoli circensi e itineranti, ospiti internazionali, attori e cortei in maschera, i Krampus de Fiemme, show e concerti continui, e maestosi fuochi di artificio a ritmo di musica, molto apprezzati dal numerosissimo pubblico

Lucca: È stato un grande successo l’evento Halloween Celebration Carnival che si è svolto a Villa Reale di Marlia (LU), evento di punta di Halloween Celebration 2025 (www.halloweencelebration.it) con oltre 5000 presenze, una grande festa iniziata nel primo pomeriggio con famiglie e bambini e gli spettacoli a loro dedicati, come ad esempio Ridolina e Jack il re delle Zucche, e proseguita fino alle 2 di notte con il pubblico che ha riempito il parco e le 7 location coperte con spettacoli ininterrotti.

Un vero e proprio mystery & history exhibition party quello andato in scena, tra storia e mistero, entro le mura delle antiche dimore e tra le ombre del parco di Villa Reale, attraversando rievocazioni, animazioni, street art, bizarre market, interactive routes, typical food, beer garden e nacht bar e il tradizionale finale con Lucida Mansi, fantasma indissolubilmente legato alla Città di Lucca, e i fuochi d’artificio dello spettacolo L'ira di Lucifero©, quest'anno per la prima volta a ritmo di musica diffusa contemporaneamente in tutto il parco da Diego Fuochi di Artificio ad illuminare magicamente il laghetto di Villa Reale sopra il tendone del circo Tropical.

Dai cortei agli spettacoli itineranti, con oltre 500 artisti tra attori della Compagnia dei Fenomeni, saltimbanchi e band, e la nuova Mongtolfiere de Mirage sulla quale era possibile salire per ammirare Villa Reale dal cielo, il pubblico ha molto apprezzato i numerosi show che hanno animato le varie aree in cui era organizzato Halloween Celebration Carnival 2024: dalle tre zone circensi (Circo Krom, Circo Tropical e Circo Niuman, con gli artisti di tre veri circhi), alle due limonaie con musica live e dj set, alla zona fronte villa che ha ospitato H.E.R., violinista internazionale la quale, dal grande terrazzo di Villa Reale ha presentato "Butterflyes Effect Puccini" uno spettacolo con musiche contaminate tra le tradizionali arie del grande maestro lucchese e brani celebri tratti dal cinema fantastico. E poi ancora la magia dello spettacolo di fuoco ideato dalla Compagnia del Drago Nero, le esibizioni di Lunatik Cinque e La Chimica del Fuoco, fino al contest HC Cosplayers 2025 in collaborazione con Lucca Comics & Games con tre speaker d'eccezione, DJ-V, Letizia Cosplay e Massimiliano Poggi.

Ottima musica sui vari palchi allestiti: direttamente dalla Spagna Vurro, eclettico e misterioso polistrumentista che con il suo grande teschio di mucca si è esibito nel grande tendone del Circo Tropical. In chiusura, nella stessa location, è stata la volta dei Trick or Treat, una energica band hard rock decisamente a tema Halloween. Sul palco del tendone del Circo Niuman, nell'Area Prato Sud, dopo l'apertura della Manolo Strimpelli Nait Orkestra, è andato in scena il grande spettacolo della Reggae Circus di Adriano Bono, band ska con toni zigani ed artisti circensi on stage a disegnare un vero show dell'onirico. Nel tendone del Circo Krom si sono alternati le Formiche nell'Orto con il loro pop-ska irriverente e i Baldo degli Ubaldi con un gran finale spinto tra folk e avanspettacolo. Nell'Area Limonaia Nord la cartoon band degli Scudieri dello Zodiaco e a terminare lo storico hard rock di Delirio & the Phantoms.Tra le varie zone del Carnival, concerti anche in Area 10 Giardino dei Limoni con Joe Natta e le Leggende Lucchesi e in Area 11 Lago con The Joker My Name is Carnival.

Numerosi show itineranti hanno poi coinvolto il pubblico in tutto il parco di Villa Reale: dal magico Uman ZarroExperience ai terrificanti Krampus de Fiemme che hanno portato in Toscana le loro tradizioni che affondano le radici nel tempo, alle street band, agli spettacoli di fuoco di Lunatik Cinque, La Chimica del fuoco e la Compagnia del drago nero.

Molto interesse anche per l'area delle divinatrici chiamata Via dei Consulti, al secondo anno, e per i food truck di qualità che quest’anno ha rappresentato un vero e proprio punto di forza distintivo di Halloween Celebration Carnival con le numerose specialità culinarie (dalla cucina indiana del Kerala alla gastronomia messicana e vietnamita, dai piatti tipici toscani ai panini gourmet), con anche punti gluten free, alcune proposte vegane/vegetariane e importanti birrifici artigianali.

Il 31 ottobre, alle 23:45 Satana e Lucida Mansi sono apparsi sotto la torre della palazzina dell’orologio, per poi portarsi di fronte al lago di Villa Reale, scortati da Krampus, diavoli, trampolieri e sputafuoco, per dare il via all’Ira di Lucifero, un imponente show dei fuochi d’artificio a tempo di musica (novità 2025) che hanno stupito il pubblico raccoltosi in zona Circo Tropical.

La serata è poi proseguita con la musica e d-free-j per concludersi con le tradizionali “dance macabre” in zona Scuderie.

Gli eventi del Trentunnale© (a sottolineare la trentunesima edizione) di Halloween Celebration 2025 proseguiranno per alcuni weekend di novembre, sempre in Villa Reale di Marlia, con le varie giornate dello Shelley Project (www.shelleyproject.it) nel quale gli studenti delle scuole si ritroveranno a scrivere il proprio racconto horror fantasy, e infine la giornata conclusiva del confronto letterario tra scrittori nella splendida location di Bagni di Lucca il 30 novembre.









Fotografie allegate by Marco Giannotti