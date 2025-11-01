Si è riunito il Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”

Si è tenuta giovedì 30 ottobre 2025, nella sede dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano all'Enfola, in presenza e da remoto, la riunione del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”.

È stata la prima seduta presieduta da Matteo Arcenni, recentemente nominato Commissario straordinario del Parco e, per effetto di tale nomina, anche Coordinatore della Riserva della Biosfera.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i principali temi strategici per il futuro della Riserva, a partire dagli aggiornamenti sul Programma MAB UNESCO, con particolare riferimento al recente Forum Mondiale di Hangzhou e al Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera italiane tenutosi a Comano Terme (TN). È stato inoltre fornito un aggiornamento sul periodic review, il processo internazionale necessario al rinnovo del riconoscimento UNESCO.

Il Comitato ha poi esaminato lo stato di avanzamento di due importanti iniziative della Riserva: il progetto “Portami via, non portarmi via”, dedicato alla sensibilizzazione sulla tutela degli habitat insulari, e le attività per la Giornata Mondiale degli Insegnanti.

Ampio spazio è stato dedicato al Piano d’Azione della Riserva, con il monitoraggio dei risultati del ciclo 2021-2025 e l’avvio della progettazione del nuovo Piano 2026-2035, volto a rafforzare l'impegno su educazione ambientale, ricerca scientifica, conservazione e sviluppo sostenibile.

Sono stati inoltre illustrati gli aggiornamenti relativi ai progetti finanziati dal MASE, “Siti naturali UNESCO per il Clima” e “Siti naturali UNESCO e ZEA per l’Educazione Ambientale”, e sono state presentate idee e proposte per rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita della Riserva, considerato un elemento chiave per la governance futura.

Nel confermare il proprio impegno nel percorso internazionale avviato dal Programma MAB, il Commissario Arcenni ha dichiarato:

“Grazie a questo riconoscimento UNESCO, l’Arcipelago Toscano ha la possibilità di confrontarsi con una rete mondiale di territori impegnati sui temi dello sviluppo sostenibile. Parteciperemo con rinnovato entusiasmo a questa rete, consapevoli che abbiamo molto da apprendere ma anche orgogliosi di poter condividere i risultati raggiunti in conservazione marina e terrestre, ricerca, turismo sostenibile, educazione ambientale e allo sviluppo di attività produttive compatibili con il nostro straordinario comprensorio insulare. Essere Coordinatore della Riserva della Biosfera è un impegno che mi onora e che perseguirò in piena collaborazione con il Comitato di Gestione e tutto lo staff del Parco”.





Il Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera MAB, composto da 13 rappresentanti degli stakeholder dell’Arcipelago Toscano (*), conferma il suo ruolo strategico di cabina di governance condivisa.

(*) Il Comitato di Gestione è composto complessivamente da 13 soggetti, rappresentanti dei principali stakeholder del territorio dell'arcipelago toscano, in particolare:

Parco Nazionale: Matteo Arcenni Commissario Straordinario dal 15.10.2025

Comunità del Parco Simone Barbi

Guide Parco: Federica Ferrini

GAL FLAG: Romina Bicocchi GAL Far Maremma e del FLAG Costa degli Etruschi

Ass. Cat. Turismo:Walter Tripicchio per FAITA e AAE

Ass. Cat. Commercio: David Cataldo per Consorzio Imprese Isola del Giglio

Ass. Cat. Artigianato: Franco De Simone per CNA e Confesercenti

Ass. Cat. Agricoltura: Roberto Minelli per Coldiretti

Ass. Cat. Pesca Daniele Vitiello per ACLI Pesca

Associazioni Ambientaliste: Silvestro Mellini per Marevivo

Associazioni Culturali: Cecilia Pacini per Italia Nostra

Pro Loco: Patrizia Lupi

Scuole Alessandra Rando per ISIS Foresi e ITCG Cerboni