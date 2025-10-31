Santa Fiora, al via i lavori di manutenzione straordinaria della fognatura bianca in via Lorentana e delle strade sterrate

Approvato il progetto esecutivo da 38 mila euro. Il consigliere Olivi: “Intervento necessario per garantire sicurezza e corretto deflusso delle acque meteoriche.”

Santa Fiora: La Giunta comunale di Santa Fiora ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di un tratto di fognatura bianca in via Lorentana, nella frazione di Bagnolo, e per la manutenzione di alcuni tratti di strade sterrate per il corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento, del valore complessivo di 38 mila euro, è stato redatto dall’Area Viabilità, Manutenzioni e Protezione civile del Comune.

“L’obiettivo principale è quello di risolvere in modo definitivo il cedimento verificatosi lungo via Lorentana – spiega Andrea Olivi, consigliere comunale con delega al decoro urbano e alla viabilità - dove la fognatura bianca aveva mostrato problemi di ricezione e l’asfalto aveva iniziato a deformarsi, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione. All’inizio di ottobre ho effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini sulla fognatura. Una volta arrivati sul posto ci siamo resi conto che la problematica era più complessa di quanto apparisse: l’asfalto stava cedendo e abbiamo quindi deciso di transennare l’area per motivi di sicurezza”.

“Procederemo celermente per ripristinare la piena funzionalità e la sicurezza della strada. – aggiunge Andrea Olivi – Avendo approvato il quadro economico e il progetto esecutivo, gli uffici possono procedere subito con la pubblicazione della gara e la settimana prossima è prevista l’aggiudicazione. Successivamente saranno concordati con la ditta esecutrice i tempi per realizzare l’intervento, tenendo in considerazione anche le condizioni meteo”.