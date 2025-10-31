Questo weekend le ultime due visite guidate del 2025 al Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti

Castiglione della Pescaia: Ultime due visite guidate del 2025 al Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, l'unico parco di arte contemporanea in Italia dove recupero, riutilizzo e riciclo danno vita a più di 200 opere, tra maxi—sculture a cielo aperto, installazioni, Video & Music Art e dipinti.
Immerso nel verde della Maremma, nel cuore della campagna di Buriano, a pochi chilometri da Castiglione della Pescaia. I visitatori possono prenotare i biglietti su viaggiodiritorno.it/events/mese/.
La visita è adatta a bambini di tutte le età.
Il Giardino è pet-friendly. Chi non vuole lasciarlo a casa, può portare il suo cane con sé!
Le ultime visite guidate del 2025
• Sabato 1 novembre alle 15 con l'artista
• Domenica 2 novembre alle 11
Costo dei biglietti delle visite guidate. Intero € 15 - Ridotto € 12 residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia - € 10 ragazzi/e dai 7 ai 16 anni Gratuito per bambini/e da 0 a 6 anni e persone con disabilità. Per informazioni, prezzi e prenotazioni | www.viaggiodiritorno.it
Il Giardino chiuderà per la pausa stagionale dal 3 novembre 2025 alla primavera 2026. Sarà comunque possibile organizzare visite guidate ed esperienze su appuntamento per scolaresche, staff aziendali, comitive di minimo dieci persone inviando apposita richiesta all'indirizzo e-mail giardinoviaggiodiritorno@gmail.com.