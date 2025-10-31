Il sindaco di Magliano Gabriele Fusini: "Saremo entusiasti di accogliere Talamone"

Grosseto: «È chiaro che Talamone, per il comune Magliano, sarebbe un fiore all'occhiello, un pezzo importante: potrebbe veramente essere un grande traino per il nostro lavoro di promozione del territorio di incoming turistico. Non credo sia così semplice e così scontato. Non credo che spetti solo a noi il fatto di poter decidere se si fa o non si fa. Chiaramente, qualunque sindaco dotato di un minimo di capacità di discernimento non potrebbe che essere entusiasta di poter portare casa un risultato di questo tipo. Per quanto riguarda Magliano saremmo entusiasti di accogliere Talamone».

Lo ha detto il sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, intervistato da Tv9 TeleMaremma, commentando l’iniziativa delle firme raccolte dal Coordinamento Secessione Talamone per passare dal Comune di Orbetello a quello di Magliano. «Talamone potrebbe completare e arricchire il comprensorio comunale di Magliano in Toscana, sarebbe uno sbocco al mare, sarebbe la nostra proposta turistica più importante che si sposerebbe perfettamente con l’entroterra, con i nostri borghi e con le frazioni sulle quali, comunque, stiamo già lavorando da due anni in maniera importante. Fa piacere che venga fuori questa cosa perché è un riconoscimento al lavoro che abbiamo messo in campo in questi due anni, in termini di valorizzazione del nostro comune con le armi che abbiamo. Questo mi sembra un riconoscimento a quel lavoro. Quanto al fatto che la richiesta di “secessione” si sia ripetuta negli anni forse servirebbe un'analisi del perché questa richiesta periodicamente ritorna. Magari c'è da interrogarsi perché c'è il malcontento in quella particolare frazione: fare l’analisi non spetta a me e non sarebbe nemmeno corretto che io ne parlassi perché c'è un collega sindaco che saprà bene come recuperare e capire da dove viene» ha aggiunto Fusini.