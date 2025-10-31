Croce Rossa Italiana presente a Gustatus 2025

La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento partecipa anche quest’anno all’evento Gustatus 2025, portando la propria presenza, l’impegno e i valori di solidarietà che da sempre la contraddistinguono.

Orbetello: Come ogni edizione, i volontari della Croce Rossa saranno presenti per incontrare cittadini e visitatori, offrendo informazioni sulle attività del Comitato, sulla formazione in primo soccorso e sulle numerose iniziative di carattere sociale e sanitario svolte sul territorio.

Certe emozioni non hanno bisogno di parole: parlano le immagini.

A un anno di distanza, si ritrova lo stesso affetto e la stessa energia di sempre, pronti a condividere momenti di partecipazione e comunità.



