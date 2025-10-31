Cinema in mediateca: con Clorofilla i documentari del concorso

Clorofilla in Mediateca. Da domani, sabato 1° novembre alle 17, ogni sabato negli spazi di Chiasso delle Monache a Grosseto, proiezioni dei documentari del concorso a tema “green”. Ma ci sarà spazio anche per molte altre proiezioni a cura di Kansassiti e MDM realizzate con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Fondazione CR Firenze.

Grosseto: Si inizia con “Portuali” di Perla Sardella, proiezione realizzata con il Coordinamento Pace Grosseto, mentre a seguire sarà proiettato “Il prezzo che paghiamo” di Sara Manisera, in collaborazione con PAEA e la partecipazione di Paolo Ermani.

In “Portuali”, vincitore del premio “Imperdibili” al Festival dei Popoli, si racconta del gruppo di lavoratori del porto di Genova raccolti sotto la sigla autonoma CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali). Si riuniscono in assemblea per discutere sulle difficoltà nel rapportarsi con il sindacato, per denunciare il passaggio delle navi che trasportano armamenti ed esplosivi destinati ai teatri di guerra, per ragionare sulla necessità di fare rete e includere un approccio intersezionale nel loro agire politico. “Portuali” è un film che racconta il lavoro e il mondo sindacale dall’interno, così come le diverse declinazioni della militanza, ponendo le basi per una nuova narrazione della lotta di classe.

La regista Perla Sardella costruisce il film intorno alla dimensione collettiva, utilizzando il linguaggio cinematografico al servizio dell’ascolto: i primi piani delle sequenze girate nelle assemblee, che rievocano certi momenti del cinema di Ken Loach, e l’utilizzo dell’archivio rimettono al centro il lavoro e il conflitto come primo motore di cambiamento della storia.

In “Il prezzo che paghiamo”, invece, realizzato da Greenpeace e Recommon, si intrecciano le storie di persone comuni le cui vite sono profondamente colpite dalla crisi climatica e dall'industria dei combustibili fossili. In Emilia-Romagna, Maria Gordini, un'agricoltrice, ha perso la casa e l'attività a causa delle gravi alluvioni che hanno colpito la regione nel 2023 e nel 2024. In Basilicata, Camilla Nigro, Isabella Abate e Giorgio Santoriello stanno vivendo le dure conseguenze delle attività estrattive di ENI, Shell e TotalEnergies.

Nelle aree in cui vivono, segnate da decenni di trivellazioni, si trova il più grande giacimento petrolifero onshore dell'Europa occidentale. La narrazione delle lotte personali di Maria, Camilla, Isabella e Giorgio, intervallata da testimonianze e analisi di ricercatori, giornalisti e attivisti, fa luce sui legami tra l'estrazione petrolifera e le sue devastanti ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, che vanno dalla contaminazione del suolo e dell'acqua alle alluvioni e agli eventi meteorologici estremi.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente APS con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, CAI Grosseto, Arci, QB. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell'Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.

Ingresso con tessera Kansassiti (si può fare direttamente sul posto, ha il costo di 5 euro e vale per tutte le attività). Info: cinema@festambiente.it



