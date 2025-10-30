Tarquinia si trasforma per Halloween, ultimi preparativi per ‘Le vie dell’horror’ tra mostri, animazione “Caccia all’antidoto” e mercatino

Tarquinia: Ultimi preparativi per la festa di Halloween a Tarquinia, che il 31 ottobre 2025 animerà il centro storico con un programma ricco di eventi. Dalle 16.30, spazio ai più piccoli con “Facciamo Baccano!”, il colorato corteo che da viale Bruschi Falgari giungerà a piazza Giuseppe Mazzini tra musica, animazione e truccabimbi. Dalle 17.30 alle 20.30, tornerà il grande classico “Le vie dell’horror”, il percorso da brivido tra archi e palazzi del centro, con mostri, effetti speciali e ambientazioni suggestive (biglietto 5 euro, gratuito per under 14).

Grande novità la “Caccia all’antidoto”, un’avventura gratuita ideata dal gruppo Se Ami Tarquinia e diretta artisticamente da Mirko “Memory” Moscetti. I partecipanti, tra enigmi e colpi di scena, dovranno comporre un antidoto per salvare la città, attraversando luoghi misteriosi come un cimitero infestato e il laboratorio di uno scienziato. Ad arricchire la festa, il mercatino di Halloween, con stand tematici, artigianato e decorazioni autunnali. L’evento è organizzato da alcuni volontari tarquiniesi con il sostegno economico e il patrocinio del Comune di Tarquinia, in collaborazione con Pro Loco Tarquinia, Centro di Aggregazione Giovanile, Evensound e numerosi sponsor.



