Ottobre di promozione per il CCN Pitigliano: dal TTG di Rimini all’iniziativa “Camminare con Gusto”

Pitigliano: Il mese di ottobre ha rappresentato un nuovo importante momento di crescita e visibilità per il Centro Commerciale Naturale di Pitigliano, impegnato in due iniziative di rilievo promosse da Toscana Promozione Turistica: la partecipazione al TTG di Rimini e la tappa provinciale di Camminare con Gusto.

Il CCN al TTG di Rimini – Turismo al Femminile.

Il CCN Pitigliano è stato tra i protagonisti del progetto “Turismo al Femminile”, presentato durante il TTG Travel Experience di Rimini, la più importante fiera italiana dedicata al turismo.

Un’occasione preziosa per portare la voce del borgo e delle sue attività nel panorama internazionale del turismo, condividendo esperienze, idee e prospettive su come valorizzare le realtà locali attraverso la collaborazione, la passione e la creatività.

«Essere parte del progetto “Turismo al Femminile” è stato per noi un privilegio e un riconoscimento importante» – afferma la presidente del CCN, Margherita Guastini – «La forza e la determinazione delle donne che animano il nostro commercio e le nostre attività rappresentano una parte essenziale dell’identità di Pitigliano.»

Camminare con Gusto: il CCN accoglie giornalisti e blogger internazionali.

Sempre nell’ambito delle iniziative di promozione del territorio, il CCN Pitigliano è stato selezionato da Confcommercio Grosseto e Vetrina Toscana per ospitare la tappa provinciale di Camminare con Gusto, un evento dedicato a giornalisti e blogger italiani e internazionali del settore turistico ed enogastronomico.

Gli ospiti hanno potuto scoprire le meraviglie del borgo e conoscere da vicino le botteghe, le cantine, gli artigiani e i ristoratori che rendono Pitigliano un luogo autentico e ricco di fascino.

Una giornata all’insegna dell’accoglienza e della promozione del territorio, in cui il CCN ha ancora una volta dimostrato la sua capacità di fare rete e di essere punto di riferimento per la valorizzazione del centro storico e delle sue eccellenze.

Con queste iniziative il Centro Commerciale Naturale di Pitigliano continua il proprio percorso di crescita, portando fuori dai confini locali l’immagine di una comunità viva, accogliente e unita nel promuovere la propria identità e il proprio territorio.



