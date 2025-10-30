Lunedì 3 Novembre a Firenze debutta “mareMMMa, la Natura del vino”

Tutto pronto per la prima edizione fiorentina di “mareMMMa, la Natura del vino”, in programma lunedì 3 novembre alla Certosa di Firenze.

Firenze: Dopo il successo delle edizioni ad Alberese, l’evento approda nel capoluogo toscano con oltre 400 etichette in degustazione e la partecipazione di un centinaio di produttori.

L’appuntamento – promosso dai Consorzi di Tutela del vino della Maremma Toscana, del Montecucco e del Morellino di Scansano e organizzato da MExTE Eventi – sarà aperto dalle 14.30 alle 17 solo agli operatori del settore e dalle 17 alle 20 anche ai wine lover, con ingresso gratuito previa registrazione. L’evento è supportato da Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

L’iniziativa conferma la volontà dei Consorzi di rafforzare la visibilità delle proprie denominazioni e valorizzare la qualità, la biodiversità e l’identità del vino maremmano in uno dei mercati più strategici della regione.

Le Aziende protagoniste, suddivise per i vari territori, sono:



