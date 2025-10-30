“Il viaggio”: arrivano a Capalbio le riprese del film di Zaeyen e Orlando

Il cortometraggio, ambientato nella Maremma di metà Ottocento, racconta la storia delle tradizioni locali, degli abitanti e del legame con la natura

Capalbio: Prenderanno via nei prossimi giorni le riprese del cortometraggio “Il viaggio”, un progetto cinematografico indipendente ideato e scritto da Willem Zaeyen e Alessia Orlando, ispirato a un’installazione dell’artista Angelo Marotta presso l’azienda “La Vigna sul Mare”.

Il film nasce nell’ambito del format Arte&Vino, iniziativa che porta l’arte fuori dagli spazi canonici — musei e gallerie — per farla dialogare con la quotidianità e con le attività produttive del territorio di Capalbio e Manciano.

L’opera che ha ispirato la sceneggiatura — una piccola barca ridotta in brandelli — affronta con forza il tema dei viaggi, reali e interiori, e diventa metafora della condizione umana e della ricerca di salvezza nelle tempeste della vita.

Ambientato nella Maremma di metà Ottocento, il cortometraggio racconta, attraverso salti temporali, la storia delle tradizioni locali, dei suoi abitanti e del legame profondo con una natura tanto bella quanto fragile. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio e proporre un’opera capace di sensibilizzare il pubblico contemporaneo.

Le riprese si svolgeranno a Capalbio a partire da giorno 11 fino al 16 novembre.

Il progetto è autoprodotto grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Ginger, con il sostegno di Banca T.E.M.A., e la collaborazione del Comune di Capalbio; della Fondazione Capalbio e dell’Associazione culturale Il Frantoio che svolge la direzione organizzativa.

“Questo film nasce da un’opera d’arte, ma vuole parlare di persone, di identità, di memoria collettiva e di un territorio che ha ancora tanto da raccontare.”

— Willem Zaeyen, regista

Una delle caratteristiche più significative del progetto è la composizione della troupe tecnica: assistente alla regia, compositore musicale, make-up artist, scenografa, costumiste, direttore della fotografia, fonico e reparto tecnico sono tutti giovani professionisti e studenti del settore audiovisivo. Un team dinamico che affronta questa produzione come un’esperienza formativa e creativa di alto livello.

Anche gli attori secondari sono stati scelti tramite casting aperto, per valorizzare volti nuovi e creare un legame autentico con il territorio e con le nuove generazioni.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo anche dall’attore Ignazio Oliva; noto al grande pubblico anche per essere ora sul piccolo schermo nella serie Blanca, darà voce e volto ad uno dei protagonisti.



