Il Sindaco di Santa Fiora interviene alla presentazione del libro “Miseria Cane” di Lidiano Balocchi

Appuntamento il 31 ottobre alle 18 al Cappellone della Pieve delle Sante Flora e Lucilla. Una saga familiare che attraversa centovent’anni di storia, dalle montagne di Santa Fiora al mare dell’Argentario

Santa Fiora: Venerdì 31 ottobre, alle ore 18.00, presso il Cappellone della Pieve delle Sante Flora e Lucilla, in Piazza Arcipretura a Santa Fiora, sarà presentato il nuovo libro di Lidiano Balocchi, Miseria Cane, edito da Effigi.

L’incontro si aprirà con i saluti di Don Gino Governi, Parroco di Santa Fiora e Selva, e di Federico Balocchi, Sindaco di Santa Fiora. Seguiranno gli interventi di Patrizia Marzocchi, insegnante, Giada Sanchini, editor Effigi, e dello stesso Lidiano Balocchi, autore del volume.

Tra memoria, terra e destino: il racconto di un mondo che cambia – Ambientato tra i boschi di Santa Fiora, Miseria Cane racconta la vita nella frazione di Selva, un mosaico di poderi e casolari dove il legame con la terra scandisce i ritmi dell’esistenza.

Attraverso le vicende delle famiglie Gambelli e Tonioni, il romanzo attraversa centovent’anni di storia italiana, dai tempi dell’Italia postunitaria fino all’epoca moderna. Le rotte dei protagonisti si allungano oltre i confini dell’Amiata, verso la Marsiliana, terra di mezzadria, e fino a Porto Ercole, dove si compie il destino del protagonista. Con uno stile sobrio e autentico, Balocchi restituisce un affresco corale di donne e uomini che, tra sacrificio e speranza, hanno costruito il loro futuro a partire dalle radici contadine



