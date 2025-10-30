Energia, Nasce Lene, la nuova digital company del gurppo Enel

Roma: LENE inaugura una nuova era dell’energia su tutto il territorio: semplice, immediata, su misura. Tre minuti per attivare un contratto, nessuna chiamata ai clienti né visite indesiderate, zero pensieri. Un brand innovativo che punta a conquistare un segmento di mercato in forte crescita.

Una nuova era dell’energia con offerte luce e gas semplici, trasparenti, facili da comprendere e convenienti. Tutte sottoscrivibili online in pochi minuti grazie a un’esperienza completamente digitale. Per rispondere alle nuove abitudini di consumo e conquistare un segmento di mercato in forte crescita, formato da clienti digitalizzati, nasce LENE, la nuova digital company di Enel.

“Vogliamo dare una risposta ai clienti che cercano nel digitale il canale principale di relazione con il brand, considerando cruciale un’esperienza distintiva, rapida e intuitiva - dichiara Enrico Zampone, amministratore unico LENE – Il nuovo brand introduce infatti modelli innovativi di interazione e crediamo ci siano molte persone in cerca di un’offerta di questo tipo. La digitalizzazione ha trasformato le aspettative dei consumatori, che oggi cercano servizi semplici, immediati e sempre più trasparenti. LENE è una risposta ai cambiamenti che osserviamo sul mercato.”

Grazie a un team di giovani professionisti, con esperienze pregresse in altri settori, LENE porta nel mondo dell’energia i vantaggi della digitalizzazione, coniugando processi molto snelli con la solidità e l’affidabilità del Gruppo Enel. L’obiettivo è garantire ai clienti un’esperienza ‘zero pensieri’, estremamente semplice, intuitiva e conveniente.

I clienti saranno assistiti attraverso canali evoluti, interamente digitali, tra cui Goffredo, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per accompagnare il cliente in ogni fase del percorso: dalla scelta dell’offerta alla gestione post-vendita, assicurando un supporto puntuale e personalizzato.

Il cuore della strategia di acquisizione di nuovi clienti è il sito Lene.it, dove è possibile attivare un contratto in appena tre minuti, grazie a un percorso ottimizzato e mobile-friendly. Le offerte, inoltre, verranno aggiornate regolarmente per rispondere in modo tempestivo all’evoluzione del mercato, mantenendo un equilibrio costante tra qualità del servizio e convenienza economica.

La strategia di lancio prevede, da subito, offerte luce, e successivamente (da gennaio 2026) anche gas. Si punterà su una forte presenza digitale, con campagne mirate, oltre al sito progettato per massimizzare l’esperienza e la conversione. Nessuna chiamata o visita indesiderata: LENE non utilizza teleselling né vendite porta a porta; il brand opererà solo sui canali digitali.