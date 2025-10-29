Porto Santo Stefano: Il Comitato della Croce Rossa Italiana desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Biancheria Picchianti di Porto Santo Stefano per la generosa donazione di lenzuola e federe, realizzata insieme alla dottoressa Sandra Fracchia di Grosseto, a favore del servizio di foresteria della CRI nelle sedi di Orbetello e Porto Ercole.
Il materiale donato è già in uso quotidiano nelle tre foresterie del Comitato, che accolgono i volontari dell’Organizzazione impegnati nei vari servizi — spesso in supporto a quelli locali — sul territorio della Costa d’Argento.
Un gesto concreto di solidarietà e vicinanza che contribuisce al miglioramento delle condizioni di accoglienza dei nostri volontari, rafforzando lo spirito di collaborazione e comunità che da sempre anima la Croce Rossa Italiana.