Poste Italiane: Postel accelera la trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione

La società del Gruppo Poste Italiane potenzia la propria offerta di servizi cloud e soluzioni innovative grazie alla collaborazione con AWS

Roma: Postel, società del Gruppo Poste Italiane, amplia la gamma di servizi business per favorire l’evoluzione digitale di grandi imprese, Pmi e Pubblica amministrazione grazie al contributo tecnologico di Amazon Web Services (AWS). Un’intesa che coniuga la specializzazione e l'affidabilità di Postel con le tecnologie all'avanguardia di AWS, per offrire alle aziende italiane un partner affidabile nel percorso di trasformazione digitale in atto.

L'offerta di Postel include la vendita dei servizi nativi cloud di AWS, integrati con competenze specialistiche di consulenza e implementazione, incluso il supporto alla migrazione attraverso l’utilizzo di programmi e competenze specifiche, soluzioni standardizzate tra cui Landing Zone per la gestione sicura degli ambienti multi-account, piattaforme dati di nuova generazione, soluzioni di Content Delivery Network e assistenti virtuali basati su Intelligenza artificiale. Questo approccio consente a Postel di sviluppare progetti su misura che valorizzano al massimo le potenzialità del cloud computing.

Tra i servizi già disponibili, Postel offre soluzioni di backup e disaster recovery automatizzati in cloud, con opzioni di failover automatico e semi-automatico per garantire la continuità operativa.

La piattaforma dati di nuova generazione permette alle aziende di gestire e analizzare grandi volumi di dati, supportando processi decisionali più rapidi e accurati.

Grazie alla collaborazione con AWS i clienti di Postel potranno accedere a servizi cloud scalabili e sicuri, beneficiando al contempo della consulenza di un partner che conosce profondamente le dinamiche del mercato italiano. Le soluzioni progettate da Postel, basate su tecnologie AWS, permetteranno alle aziende di rendere più efficienti i processi operativi, ridurre i costi IT e accelerare l'innovazione tecnologica.



