Il Rotaract Club Massa Marittima ringrazia tutti i partecipanti al torneo di basket solidale

Massa Marittima: Il giorno 28 settembre si è concluso con grande partecipazione il torneo di basket organizzato dal Rotaract Club Massa Marittima, un evento nato per celebrare non solo lo sport, ma anche valori fondamentali come solidarietà, collaborazione e impegno verso la comunità.

L’iniziativa aveva uno scopo concreto: destinare l’intero ricavato al miglioramento dell’illuminazione del campo da basket, così da renderlo più sicuro e fruibile anche nelle ore serali. Un intervento che permetterà a molti giovani e sportivi di vivere questo spazio in modo continuativo, trasformandolo in un punto di riferimento ancora più vivo per la città.

Il Club desidera ringraziare tutti i partecipanti che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va al locale Il Gotto, sponsor dell’iniziativa, la cui collaborazione è stata determinante per il successo del torneo e dimostra quanto la sinergia tra realtà locali possa generare risultati concreti e condivisi.

Un grazie anche ad @alessiobelli.creativelab per le splendide fotografie che raccontano con sensibilità l’atmosfera della giornata e i valori che animano il nostro impegno: amicizia, lavoro di squadra e solidarietà.

Con questo progetto, il Rotaract Club Massa Marittima rinnova la propria missione di promuovere iniziative a beneficio della comunità, unendo passione, impegno e senso civico in ogni attività.