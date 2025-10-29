Graziella Pesenti “Il mosso creativo e il viaggio nell’anima” al Paragrano di Orbetello

Orbetello: lunedì scorso nella bella e grande sala espositiva del Centro culturale Paragrano di Orbetello a piazza del Plebiscito, affollata di bella gente attenta, è stata inaugurata la mostra fotografica di Graziella Pesenti “Il mosso creativo e il viaggio nell’anima”, un affascinante percorso visivo di immagini di grande impatto visivo di colori, memorie e spiritualità, si segnalano tra le altre le opere “Ecce Homo -rivisitazione del dipinto di Caravaggio”, “La scissione di Cristo”, “La fuga degli Angeli” e le fotografie di strada in India e Cambogia, immagini di volti e persone straordinarie resilienti, di luoghi sospesi nel tempo.

Durante l’ottimo apericena conclusivo Gabriella Pesenti ha voluto donare a molti dei presenti uno dei suoi libri “Una coperta di cielo". L’evento è stato elegantemente presentato da Manuela Manetti, presidente del Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento, ai saluti ha voluto ricordare la presenza del comandante Daniele Busetto e il continuo supporto di Artemare Club.