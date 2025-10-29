Finissage Mostra Siviero: la mostra chiude con oltre 2mila visitatori

I ringraziamenti del sindaco Massimo Fedeli

Guardistallo: Oltre 2mila visitatori hanno potuto ammirare in questi mesi le opere appartenenti alla collezione Siviero, oggi di proprietà regionale. Domenica scorsa il ‘finissage’ al teatro Marchionneschi di Guardistallo. “Rodolfo Siviero, figura chiave nella storia della tutela del patrimonio artistico italiano, è stato uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti del nostro Novecento - ha sottolineato il sindaco Massimo Fedeli durante l’evento -. I tanti turisti già presenti sul nostro territorio hanno potuto scoprirlo lasciando feedback molto positivi. Questo per noi è un motivo di orgoglio che ci motiva ad andare avanti in questa direzione culturale, organizzando nuove e interessanti mostre, come quelle che negli ultimi anni hanno portato a Bibbona gli Uffizi Diffusi, i bronzi etruschi e la mostra esclusiva dedicata agli scatti di Oliviero Toscani prima della sua scomparsa”.

La mostra dedicata a Siviero è stata promossa in collaborazione con il Comune di Guardistallo, dove lo stesso Siviero è nato. “Eventi come questo servono per fare rete, per attrarre turisti e fargli conoscere i nostri bellissimi borghi, la loro ricchezza e i loro valori. Un grazie particolare va alla Regione per averci permesso di portare avanti questo progetto e aver valorizzato quei tesori e quelle peculiarità che rendono davvero unico e prezioso ogni angolo della nostra regione. Grazie anche alle cooperative La Piccola Parigi e Itinera che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di tutto il percorso, a Viola e Francesca che a Bibbona hanno mantenuto aperta la mostra e guidato le visite e grazie anche ad alcuni volontari che hanno contribuito all’apertura. E’ stato un bel lavoro di squadra, e quindi un successo di squadra”.