Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": LA VALLE DEI SORRISI regia di Paolo Strippoli, al Cinema Astra di Follonica, 30 ottobre 2025 alle ore 19.00
Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato LA VALLE DEI SORRISI regia di Paolo Strippoli. Con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri.
Un insegnante di educazione fisica si trasferisce per lavoro in un tranquillo paese di montagna. Scopre presto che l'apparente serenità del luogo nasconde un inquietante segreto che minaccia di alterare la sua vita e quella degli abitanti.
Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra:
Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945