Al luna park continuano i grandi eventi: venerdì 31 giornata di grande festa con “Happy Hallowen”

Grosseto: Come promesso dai responsabili del Luna Park di Piazza Barsanti a Grosseto, continuano i grandi eventi gratuiti per tutti i bambini, ma anche per i più grandi, infatti venerdì prossimo 31 ottobre, dalle 16 alle 24 verrà effettuata la Festa di “Halloween” con tutti i presenti che si presenteranno mascherati alle casse di tutte le giostre, oltre alle caramelle e cioccolatini in omaggio, verrà effettuata dagli organizzatori, come avviene in molti centri commerciali della città, “Il prendi due e paghi uno” e cioè prendi due biglietti e ne paghi uno solamente.

Gli organizzatori nel frattempo ricordano che in piazza Barsanti quest’anno ci sono delle nuove attrazioni per grandi come la giostra Evolution XXL 180, oppure la giostra lagunare con i personaggi Disney per i più piccoli e ricordano anche che il mercoledì le giostre saranno tutte scontate. Come si può vedere insomma al Luna Park il divertimento è assicurato.



