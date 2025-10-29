AdF. Arcidosso, distrettualizzazione della rete idrica in località Bagnoli

I lavori di AdF venerdì 31 ottobre dalle 9 alle 11

Arcidosso: Venerdì 31 ottobre AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in località Bagnoli. I lavori sono in programma dalle 9 alle 11 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Bagnoli, Canali, Capannelle, la Sega, Molinaccio. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.