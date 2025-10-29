A Tarquinia si cresce leggendo: il 30 ottobre l’incontro “Crescere insieme: nati per Leggere” apre la formazione di PRIME PAGINEaCOLORI

Un pomeriggio dedicato a genitori, insegnanti ed educatori per scoprire il valore della lettura condivisa fin dalla nascita

Tarquinia: Dopo il grande successo degli eventi inaugurali, il progetto PRIME PAGINEaCOLORI apre la sua stagione di formazione con un appuntamento dedicato al potere della lettura condivisa. Giovedì 30 ottobre 2025, alle 17, presso la Biblioteca Comunale “Vincenzo Cardarelli” (via Umberto I, 34 – Tarquinia), si terrà l’incontro “Crescere insieme: Nati per Leggere”, a ingresso libero.

L’iniziativa inaugura il ciclo di incontri rivolti ad insegnanti, educatori, genitori e operatori che desiderano approfondire il valore della lettura ad alta voce nella crescita dei bambini da 0 a 6 anni. L’appuntamento vedrà la partecipazione della dottoressa Fernanda Melideo, referente dell’Associazione Culturale Pediatri e responsabile regionale NpL per il Lazio, della dottoressa Mariella Procacci, referente NpL Lazio e Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, e della dottoressa Renata Piccioni, volontaria NpL Tarquinia. Le relatrici illustreranno le evidenze scientifiche che dimostrano come leggere ai bambini fin dai primi mesi di vita favorisca lo sviluppo del linguaggio, la relazione e il benessere emotivo. Spazio, inoltre, ai libri più adatti alle diverse fasce d’età, con un focus dedicato ai titoli pensati per bambini con bisogni speciali.

“Far conoscere la lettura come gesto d’amore e di relazione è il primo passo per costruire comunità più consapevoli e bambini più felici”, commenta Valeria Peparello, referente dell’associazione Dandelion APS, promotrice del progetto. PRIME PAGINEaCOLORI è la nuova sezione del festival PAGINEaCOLORI, vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia. Il progetto nasce grazie a una rete di collaborazioni che coinvolge Comune di Tarquinia, Fondazione Molinari di Civitavecchia, Fatatrac, ICWA – Italian Children Writers Association, Leonardo, Alicenova, Oltre le Nuvole, Semi di Pace, Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e la libreria La Vita Nova.