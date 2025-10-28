Osservatorio: Le Pleiadi e la Notte di Halloween

Grosseto: Questo venerdì l'Osservatorio Astronomico aprirà alle ore 21:30 per la ricorrenza astronomica che vede protagoniste le Pleiadi, l'antica festività celtica è giunta sino a noi come la notte di Halloween allontanandosi dall'origine del mito.

"Affronteremo il tema dal punto di vista astronomico storico e culturale, seguiranno meteo permettendo le illustrazioni della volta celeste e l'osservazione delle Pleiadi, della Luna e di Saturno. Relatore Michele Machetti, informatico, sistemista linux formatosi in astronomia presso l'Università di Bologna", dice la nota dell'Osservatorio.

La prenotazione è obbligatoria scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com



