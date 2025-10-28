Attualità

Halloween al Museo di storia naturale della Maremma: una “Caccia al tesoro da paura”

Grosseto: Venerdì 31 ottobre, alle ore 17.00, il Museo di storia naturale della Maremma invita grandi e piccoli a vivere un’esperienza speciale per festeggiare Halloween in modo originale e divertente: la “Caccia al tesoro da paura”!

I partecipanti, divisi in squadre, si muoveranno tra le sale del museo alla ricerca di indizi e misteri da risolvere, circondati da pipistrelli, ragni giganti, ossa di antichi animali e suoni inquietanti che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva.

L’avventura culminerà con la scoperta del tesoro nascosto, seguita da dolcetti per tutti e gadget per i bambini più coraggiosi.

 💶 Costo di partecipazione:

5 € (1 adulto + 1 bambino)

6 € (1 adulto + 2 bambini)

📞 Prenotazione consigliata:

0564 488571 (in orario di apertura del museo)

389 0031369 (anche WhatsApp)

📧 segreteria@museonaturalemaremma.it