Halloween al Museo di storia naturale della Maremma

Il Museo di storia naturale della Maremma si prepara a festeggiare Halloween con un evento speciale dedicato a grandi e piccoli: la “Caccia al tesoro da paura”, in programma venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 17.00.

Grosseto: Nel suggestivo scenario delle sale del museo, i partecipanti – bambini e adulti – saranno divisi in squadre e si avventureranno in un percorso misterioso tra pipistrelli, ragni giganti, ossa di antichi animali, civette che squittiscono, falchi che stridono e lupi ululanti. In questo ambiente popolato da creature affascinanti e un po’ inquietanti, i coraggiosi esploratori dovranno risolvere enigmi e superare prove per arrivare infine al tanto atteso tesoro nascosto.

L’iniziativa, pensata per coniugare il divertimento con la scoperta del mondo naturale, offrirà un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, trasformando le sale del museo in un grande gioco a tema Halloween. Al termine della caccia al tesoro non mancheranno dolcetti per tutti e simpatici gadget per i bambini più coraggiosi, per concludere insieme un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della curiosità scientifica.

Il costo di partecipazione è 5 euro per un adulto e un bambino, oppure 6 euro per un adulto accompagnato da due bambini. È consigliata la prenotazione, contattando il museo ai numeri 0564 488571 (in orario di apertura) o 389 0031369 (anche WhatsApp), oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it.