Accesso al credito: fiducia per le grandi imprese, ma la Maremma resta in affanno

Grosseto: "Il commento del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, sui dati diffusi dalla Cgia di Mestre in relazione alle possibilità di accesso al credito da parte delle imprese italiane non può che trovarci d’accordo”. Anche Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto, esprime dunque cautela sull’ottimismo diffuso nei giorni scorsi dalla Cgia.

“Il quadro generale rappresentato, per quanto apparentemente incoraggiante, mostra in realtà un'Italia a due velocità che penalizza le aree come la Maremma - dichiara Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto - I grandi flussi di liquidità tendono a concentrarsi sulle realtà aziendali che hanno la struttura e la capacità di dialogare in autonomia con i complessi meccanismi degli attori finanziari. La Maremma, al contrario, ha un tessuto economico fondato su una stragrande maggioranza di micro e piccole imprese, spesso non dotate delle risorse interne per un confronto alla pari con i grandi istituti di credito. Per superare questa asimmetria, i Consorzi Fidi diventano strumenti di importanza strategica: offrono al sistema bancario quelle garanzie e quella solidità che la piccola impresa, da sola, non è quasi mai in grado di assicurare”.

“È in questa cornice che si inserisce l'attività anche di Centro Fidi Terziario, l'intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia nato per volontà di Confcommercio – prosegue Gennari - Questo strumento non è un semplice sportello, ma una vera e propria guida all'accesso al credito. La nostra priorità è far conseguire all'impresa l'obiettivo che si prefigge, ovvero l'ottenimento del finanziamento da parte della banca. Per raggiungerlo, il nostro personale specializzato studia il caso e opera la scelta migliore, individuando lo strumento più opportuno. Molto spesso, la via più solida è proprio l'ottenimento del certificato di garanzia del Centro Fidi, ma altre volte non è detto che sia indispensabile, e possono essere identificati e percorsi altri strumenti non garantiti, ma più rapidi o convenienti”.

“L'efficacia di questa assistenza è dimostrata dai fatti - aggiunge il presidente di Confcommercio Grosseto - Tra tutte le imprese della provincia di Maremma che si rivolgono a Confcommercio Grosseto per essere accompagnate, oltre l’80% consegue un esito positivo, ovvero vede la propria domanda di finanziamento accolta. Questo risultato è il frutto della competenza dei nostri professionisti e degli ottimi rapporti che Confcommercio riesce a intrattenere con i principali istituti di credito che mettono al centro del proprio core-business il territorio. Una collaborazione proficua degli istituti di credito - sottolinea Gennari - porta vantaggi non soltanto alle aziende, ma alle banche stesse che aumentano la propria leadership sui territori con conseguenti vantaggi per ciascuna delle attività che svolgono. Auspichiamo dunque di trovare una sempre crescente sensibilità da parte degli istituti di credito verso le micro e piccole imprese che specie in un territorio come la Maremma tengono unite le comunità assicurando sviluppo e occupazione”.