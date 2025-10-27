Offerte aziende centro servizi Grosseto

Grosseto: Ecco le offerte di lavoro della settimana dalle aziende del Centro Servizi Grosseto:

1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto (10km) ricerca una receptionist con esperienza nel settore obbligatoria conoscenza lingua inglese ottima e preferibile lingua tedesca orario da ottobre a marzo part time dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 a rotazione poi da aprile 2026 full time non alloggio pat b automunita obbligatorio conoscenza programmai informatici internet e preferibile social media (urgente)

2) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala (preparazione anche di stuzzichini ) apprendista preferibile minima esperienza orario serale possibilità di lavoro continuativo non alloggio

3) Ristorante all’alberese ricerca un cuoco/a con esperienza pluriennale nel settore di cucina di carne subito da marzo/aprile 2026 con una stagione molto lunga fino a ottobre 2026 orario principalmente serale solo aprile/maggio anche il giorno non alloggio

4) Albergo nelle vicinanze di Roccastrada ricerca dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026 un cuoco/a automunito con esperienza nei ristoranti di specialità maremmane specialmente terra aperto anche a ricette rivisitate preferibile con diploma alberghiero o titolo di studio orario solo la sera e preparazione dolci n per colazioni e una cameriera o cameriere di sala dal 1 aprile ai 31 ottobre che abbia anche una minima esperienza di ricevimento e accoglienza clienti preferibile della zona o zone limitrofe pat b automunito non si da alloggio

5) Ristorante a Magliano in Toscana ricerca un cameriere/a di sala con almeno minima esperienza nel settore orario solo serale per il periodo invernale i weekeend (venerdi sabato e domenica e i festivi) poi da aprile 2026 tutte le sere con 1 gg di riposo pat b automunito non alloggio

6) Ristorante a Castiglione ricerca un commis di sala preferibile esperienza nel settore ma non indispensabile max 29 anni per il periodo invernale venerdì solo sera sabato e domenica spezzato e i festivi fino a gennaio 2026 poi da marzo 2026 orario serale tutte le sere con 1gg di riposo pat b automunito non alloggio

7) Ristorante a Scarlino ricerca un maitre con esperienza pluriennale di gestione della sala e conoscenza di lingua inglese dal 1 aprile a ottobre con vitto e alloggio.

8) Residence a Castiglione della Pescaia ricerca : un manutentore con esperienza nel settore e/o di idraulico e elettricista pat b automunito da metà febbraio 2026 al 15 novembre 2026 orario su turni con possibilità di alloggio e un barman /barista con esperienza di gestione del personale e fornitori dal 15 di maggio al 15 ottobre pat b automunito con possibilità di alloggio

9) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un addetto/a pulizie con esperienza nel settore per il periodo invernale per le domeniche e feste poi da aprile a settembre 2026 dalle 6 alle 10 di mattina e poi possibilità anche di lavapiatti per il turno del pranzo e della sera , barman con esperienza nel settore orario dalle 14 alle 22 da aprile 2026 possibilità nel periodo invernale di fare le domeniche e festivi pat b automuniti non alloggio

10) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca per la stagione 2026: un capo cuoco/chef con esperienza pluriennale di gestione della cucina preparazione linea e menu seguire ordini, fornitori e magazzino dal 26 marzo al 2 novembre : orario marzo solo weekeend da aprile a ottobre la mattina solo preparazione /linea con servizio solo serale e la domenica a pranzo 1 gg di riposo settimanale pat b automunito possibilità di alloggio (dopo il periodo di prova) e 2 capi partita (uno ai primi e uno ai secondi) con esperienza di organizzare e sistemare la propria postazione lavorazione e preparazione della propria linea dal 26 marzo al 2 novembre : orario marzo solo weekeend da aprile a ottobre la mattina solo preparazione /linea con servizio solo serale e la domenica a pranzo 1 gg di riposo settimanale pat b automunito possibilità di alloggio (dopo il periodo di prova)

11) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una cuoca con esperienza pluriennale di cucina di pesce orario solo di giorno e un aiuto cuoca/o con esperienza di friggitrice e griglia orario solo di giorno dal 19 aprile al 30 settembre non alloggio pat b automunito

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida inserendo il numero o i numeri obbligatorio. Referente Dott.ssa Tommasini Francesca)



