I Pozzi alle Ciaccine sono una bellezza! Restaurata la struttura originaria

Castel del Piano: Il Comune di Castel del Piano ha terminato in questi giorni i lavori di restauro dei Pozzi alle Ciaccine. Il recupero di queste strutture ha un valore storico, sociale e, più complessivo, di cura dei beni pubblici. Si tratta di edifici derivati dalla tradizione medioevale di cui sopravvivono numerosi esempi in tutto il territorio.

“Secondo la ricostruzione del prof. Enzo Fazzi – commenta Roberto Zamperini, assessore comunale - i lavatoi delle Ciaccine furono realizzati attorno al 1931 al passaggio del nuovo acquedotto delle Arbore. I ciaccinai, con una derivazione dal Sasso del Prete, portarono l’acqua al villaggio lavorando sodo e gratuitamente e acquisirono il diritto ai turni settimanali per l’utilizzo del refluo dei lavatoi per innaffiare i loro orti. Lo scarico dei pozzi per il lavaggio, chiusi a tappo e catenella, erano collegati, infatti, alle condutture che li trasferivano direttamente agli orti dei residenti. Era acqua trattata semplicemente con cenere e sostanze naturali, quindi perfettamente idonea all’uso irriguo in un sistema di riuso delle risorse idriche”.





Il Comune di Castel del Piano ha riconosciuto l'importanza di questa struttura ed ha programmato l'opera grazie anche al lavoro del geom Michele Mercurio e geom Matteo Bognomini dell’ufficio tecnico che si sono occupati dei lavori. I lavori di restauro sono stati realizzati dalla Ctm delle Bagnore per un importo complessivo di 98.000€ di cui 40.000€ sono finanziati attraverso un Bando Ait (autorità idrica toscana). Il 30 di ottobre alle 17:30 è prevista l'inaugurazione e l'apertura al pubblico con tutte le autorità e una piccola merenda di festeggiamento.