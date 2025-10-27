Classico o creativo? Al via la prima edizione del Concorso regionale per decretare il miglior panettone della Toscana

Chiuse le iscrizioni per pasticcerie e panifici artigianali, pasticcieri e panettieri indipendenti

Firenze: Classico o creativo? Tradizione o innovazione? Dopo il successo del concorso per la migliore colomba artigianale lo scorso aprile, al via la prima edizione del concorso regionale BONA per decretare il migliore panettone della Toscana. L’iniziativa è aperta a tutti i pasticcieri e panifici artigianali, pasticcieri e panettieri indipendenti che svolgono la loro attività in Toscana: un’opportunità unica per i professionisti del settore di dimostrare il proprio talento e celebrare l’arte della pasticceria artigianale.

Il concorso più goloso dell’autunno è promosso da Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella.

Sono due le categorie in gara per le quali verranno assegnati premi al 1°, 2° e 3° classificato: il panettone classico, realizzato secondo disciplinare, ed il panettone creativo, con ingredienti innovativi, varianti particolari e accostamenti inusuali. La giuria, chiamata a valutare le creazioni dei candidati in forma anonima selezionando le migliori in base ad aspetto, profumo, consistenza, gusto e per la categoria creativa e originalità, sarà guidata dal Maestro Giuseppe Amato.

I vincitori saranno premiati il 6 novembre alle 14:00 presso il Ristorante Binomio Food Harmonies a Firenze con riconoscimenti e premi esclusivi.

L’evento è reso possibile grazie al supporto dei partner CARRA Distribuzione, Confartigianato Imprese Firenze, Molino Dallagiovanna, UNOX e Infundo - Italia Zuccheri, che con il loro contributo sostengono la qualità e l’eccellenza della pasticceria artigianale.