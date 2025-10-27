Capalbio: al via il rifacimento dell’asfalto in tre vie del territorio

I lavori riguarderanno la Strada comunale del Giardino, quella di Vallerana Alta e via Mar Ligure alla Torba

Capalbio: Al via i lavori di rifacimento dell’asfalto nel territorio di Capalbio. Le operazioni riguarderanno la Strada comunale del Giardino, quella di Vallerana Alta e via Mar Ligure alla Torba.

“La nostra amministrazione – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – non ha mai smesso di curare l’aspetto delle infrastrutture. Nonostante ci siano ancora molti interventi da realizzare, abbiamo effettuato tantissimi lavori su tutto il territorio capalbiese che hanno certamente migliorato la viabilità e aumentato la sicurezza”.

Gli interventi consisteranno nel rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale e avranno un costo complessivo di circa 150mila euro. Al fine di favorire lo svolgimento dei lavori, sono stati istituiti fino al termine delle operazioni il senso unico alternato e il limite massimo di velocità pari a 10 km/h, lungo le tre strade in questione. “Ci scusiamo con i cittadini – conclude Stefani – per il temporaneo disagio, ma siamo tutti consapevoli che interventi di questo genere sono fondamentali non solo per la viabilità, che va a beneficio delle famiglie, dei lavoratori, dei soccorsi e dei turisti, ma anche e soprattutto della sicurezza. Garantire una rete stradale moderna e sicura è un dovere che come amministrazione vogliamo e dobbiamo assolutamente assolvere”.