Bollente e scatenata inaugurazione del New Line di Orbetello

Orbetello: Sabato scorso il locale da ballo New Line di Orbetello ha riaperto per la stagione 2025/26 ed è stata una bollente e scatenata inaugurazione indimenticabile nelle varie sale da ballo, in maniera speciale in quella caraibica con il Dj Valter Bagnoli assistito da Stefania Borghini entrambi maestri della storica scuola Desigual di balli caraibici di Orbetello, scuola dove il comandante Daniele Busetto ha anche iniziato a ballare il Tango con i maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi dell’Accademia di danze Argentine Blue Moon di Grosseto dei “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello. Tanta, tanta gente e tanti giovani e anche la presenza sorprendente di alcune tanguere e tangueri e alcune madri di maestri della nuova Caribbean Blue Moon Dance School di Grosseto. Sabato prossimo 1 novembre seconda serata del New Line con anche la Milonga con il Tdj Giovampaolo Campodonico e la sua attenta selezione di musiche per gli abbracci caldi nelle tante tanda, storie d’amore ballando assolutamente da non perdere, parole di Artemare Club!



