Associazione Tumori Toscana ringrazia la Cri

Porto Ercole: Il Presidente dell’Associazione Tumori Toscana (ATT), dottor Giuseppe Spinelli, insieme al consigliere e responsabile della manifestazione “Da Porto a Porto”, dottor Lorenzo Massai, hanno inviato una lettera alla Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, per condividere «con grande gioia il risultato della VIIIª edizione della nuotata Da Porto a Porto, organizzata a favore dell’Associazione Tumori Toscana».

L’evento si è svolto nelle splendide acque dell’Argentario, lungo il suggestivo percorso da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, e ha riscosso grande partecipazione e sostegno da parte della comunità locale. I fondi raccolti saranno destinati all’inserimento di un nuovo medico nell’équipe dell’ATT, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente, tempestivo e vicino ai bisogni dei pazienti oncologici. In questo modo, tanti malati potranno continuare a ricevere cure gratuite a domicilio, con amore, professionalità e senza essere mai lasciati soli. La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, rappresentata dal Presidente Michele Casalini, dal Direttore Sanitario dottor Giorgio Rizzardi e dal Consiglio Direttivo, esprime a sua volta profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: agli organizzatori, ai volontari della Croce Rossa impegnati nell’assistenza durante la traversata, e all’ATT per l’instancabile lavoro di assistenza e ricerca nella lotta contro una malattia che continua a mettere a dura prova la qualità della vita di molte persone. L’incontro tra sport, solidarietà e impegno civile che “Da Porto a Porto” rappresenta, si conferma un esempio concreto di collaborazione e umanità, valori che da sempre contraddistinguono sia la Croce Rossa Italiana sia l’Associazione Tumori Toscana.



