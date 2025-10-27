Artemare Club fun’s di Luna Rossa esulta per la nomina di Patrizio Bertelli

Porto Ercole: Nei giorni scorsi al Quirinale a Roma Patrizio Bertelli padron di Prada e di Luna Rossa ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro, alla presenza del vice presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Enrico Zobele, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, del Vice Presidente del Senato della Repubblica, Mariolina Castellone, del Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, e rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria. Artemare Club nel suo salotto affacciato sul mare all'Argentario nel Corso di Porto Santo Stefano, per la prossima l'America's Cup del 2027, riparte con articoli ed eventi culturali dedicati a Napoli e la Vela, per sognare con tante donne e uomini che amano il mare di vedere la "Vecchia Brocca" in Italia, il più antico trofeo di vela del mondo tra i più longevi degli sport. Sì, perché nel Promontorio argentarino i personaggi dell’America’s Cup sono di casa, velisti e architetti famosi della sua storia come Germán Frers, Dennis Conner, Doug Peterson e Olin Stephens e poi Ernesto Bertarelli, l'italo svizzero noto al grande pubblico per aver vinto con il team Alinghi le edizioni 2003 e 2007 della America's Cup, racconta il comandante Daniee Busettoi, che il rapporto viscerale di Bertarelli con questo sport pare dovuto alla sua giovinezza vissuta all'Argentario e il nome "Alinghi", proviene da una parola segreta incomprensibile per gli adulti inventata nell'infanzia da Ernesto con la sorella Donatella anche lei velista lo hanno inventato durante le vacanze nel Promontorio. L’ormai Cavalier Patrizio Bertelli da più di vent'anni è spesso a Porto Santo Stefano dove fa riparare la sua flotta di barche d'epoca, con alcune di loro partecipa alle regate del Promontorio. A Porto Ercole alcuni anni fa il comandante Busetto ha partecipato al I° Memorial Edoardo Donati, presenti Patron di Luna Rossa, Max Sirena, Torben Grael, Ilian Percy, Francesco De Angelis, Matteo Plazzi, Pietro D'Ali, Michele Tognozzi, Francesco Marray, Giulietto Giovanella, Maxime Albercht, Paolo Bassani, Andrea Casimirri e tanti altri famosi velisti per ricordare Edoardo, velista poretrcolese scomparso prematuramente rigger molto quotato che aveva preso parte a diverse edizioni di Coppa America. “The last but non the least” è da ricordare in Maremma lo Yacht Club Punta Ala che conserva la Louis Vuitton Cup vinta da Luna Rossa nell'edizione 2000 della Coppa America con le imbarcazioni ITA 45 e ITA 48.







