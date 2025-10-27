Argentario: I bavaglini di Artemare Club contro la glaciazione delle nascite

Argentario: Prosegue la tradizione ormai quasi decennale di Artemare Club di donare alle coppie della Maremma che conosce dei bavaglini ai nuovi nati, realizzati con cura da Francesca Baglioni dello storico negozio nel Corso di Porto Santo Stefano.

I gesti simbolici contro la glaciazione delle nascite questa volta sono per Silvia e Matteo, entrambi già con un fratellino, nascite che dimostrano che ancora tante coppie sono per la famiglia tradizionale con diversi figli. Lo scorso anno Artemare Club ha pensato anche agli sfortunati bimbi nati a Gaza, inviando un bavaglino per una bellissima piccola palestinese che ha avuto il nome "Italia", seguita a bordo dall’equipaggio di Nave Vesuvio della nostra Marina Militare dislocata nel porto di Al Arish, poco distante dal confine con Gaza. Viva tutti i bambini del mondo, in proteggiamoli e salviamo l’ambiente dove devono crescere, le nascite sono il solo futuro per l’esistenza dell’umanità, parole di Artemare Club!



