AdF, poker di interventi sulla dorsale Fiora

Martedì 28 ottobre AdF al lavoro nelle località Scopetino a Scansano, Colle di Lupo a Magliano in Toscana e Poggio la Mozza a Grosseto

Grosseto: Poker di interventi sulla dorsale Fiora. Nella giornata di martedì 28 ottobre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per quattro interventi in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Scopetino a Scansano, Colle di Lupo a Magliano in Toscana e Poggio la Mozza a Grosseto. Saranno coinvolti un totale di 20 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori avranno inizio alle ore 8 e termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 17: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno. L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello e Grosseto.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l'alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF, cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.



