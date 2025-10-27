A Orbetello apre lo Sportello di Segretariato Sociale

Orbetello: Grazie a un accordo tra le Acli Provinciali di Grosseto e la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, è attivo a Orbetello un nuovo Sportello di Segretariato Sociale, gratuito e senza necessità di prenotazione.

Il servizio è disponibile ogni venerdì pomeriggio, presso la sede della Croce Rossa di Orbetello, al piano terra della palazzina di via Gioberti 16-18, nel centro storico della città.

Allo sportello è presente il dottor Gian Leo Tonini, del Patronato provinciale Acli di Grosseto, che offre consulenza e supporto su diverse tematiche di interesse sociale: pensioni, problematiche legali, ricongiunzione dei periodi assicurativi, disoccupazione e altre pratiche amministrative utili ai cittadini.

L’accesso è diretto, senza prenotazione, dalle ore 15 fino al completamento della fila. Un’iniziativa pensata per avvicinare i servizi di assistenza e tutela ai bisogni concreti della comunità orbetellana.



