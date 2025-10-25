A Follonica la sfida fra sindaci a favore di Insieme in Rosa

La passione incontra la solidarietà

Follonica: Si chiama “La Grande Sfida” quella che sabato 25 ottobre, alle 20, al Mercato Coperto di Follonica, vedrà sei sindaci e sindache della provincia sfidarsi ai fornelli. «Non ci saranno colori politici, ma solo il rosa della solidarietà – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus – i nostri amministratori si metteranno in gioco con coraggio e generosità, per sostenere la prevenzione e le cure oncologiche negli ospedali della provincia di Grosseto». Durante la serata, i punti di ristoro del Mercato Coperto resteranno aperti: ognuno potrà scegliere dove e cosa degustare, tra tante proposte diverse, in un’atmosfera da vero street food solidale! Tra profumi e piatti creativi, una giuria di chef professionisti decreterà il vincitore ma la vera vittoria sarà di tutta la comunità! Per info e prenotazioni chiamare: 3341415167.