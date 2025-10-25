Geotermia: Giorgio Simoni e Lucia Lodovichi stelle al merito del lavoro

Monterotondo Marittima: La geotermia si conferma una grande risorsa di energia, umanità e lavoro per la Toscana e per l’Italia: con due toccanti cerimonie, rispettivamente nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze per la Festa dei Lavoratori e al Quirinale in Presidenza della Repubblica a Roma pochi giorni fa, Lucia Lodovichi e Giorgio Simoni sono stati infatti insigniti della Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento importante nel segno dell’alta professionalità, dello spirito di servizio e dell’innovazione.

Lodovichi e Simoni sono dipendenti di Enel Green Power Italia, divisione Geotermia, ed operano da sempre per lo sviluppo sostenibile della geotermia: Lodovichi, nata a Pisa e residente a Cascina (PI), lavora presso la sede Geotermia Enel Green Power di Pisa come referente Segreteria Geotermia Italia, ruolo che la vede coordinare tutte le attività gestionali a fianco del direttore Luca Rossini. Entrata in Enel nel 1991, in questi 34 anni di lavoro ha supportato tutti i responsabili, che si sono succeduti nella guida della risorsa geotermica, distinguendosi per affidabilità e capacità organizzative; Simoni, nato e residente a Pomarance, lavora al ‘quartier generale geotermico’ di Larderello, dove opera nella funzione ‘supporto tecnico / permitting’ per la quale cura in particolare il Museo della Geotermia e le progettualità di turismo sostenibile nell’area geotermica tradizionale tra Larderello, Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo. Dopo aver fatto il suo ingresso in Enel nel 1991, ha lavorato nelle strutture Impianti di perforazione, Gestione lavori in appalto, Officine meccaniche controllo qualità e certificazioni, abbinando alla grande professionalità la passione per la scrittura e la profonda conoscenza della storia geotermica che gli hanno consentito di scrivere anche alcuni volumi e romanzi ambientati in geotermia.

Lucia Lodovichi ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con le altre autorità istituzionali locali fiorentine e pisane a partire dal Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e dal presidente della Federazione regionale Maestri del Lavoro Massimo Tucci, mentre Simoni – insieme ad altri tre colleghi del Gruppo Enel di altre parti d’Italia – ha avuto l’onore di essere ricevuto in Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ha consegnato l’onorificenza. Presenti alla cerimonia del Quirinale anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, il presidente della Federazione nazionale Maestri del Lavoro Elio Giovati.

Il responsabile Geotermia Italia Luca Rossini, insieme ai referenti di linea Romina Taccone e Giampaolo Vecchieschi, ha rivolto ai colleghi i complimenti per un riconoscimento importante e meritato che fa onore al loro impegno e alla loro professionalità, ma anche all’azienda e ai territori geotermici di Pisa e della Toscana dove le rispettive professionalità sono nate e cresciute. Sul territorio toscano, infatti, Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare 13 mila utenze residenziali, aziende ed esercizi commerciali, oltre a 26 ettari di serre, e contribuiscono ad alimentare un’importante filiera artigianale, agroalimentare e turistica con oltre 60 mila visite annue.







