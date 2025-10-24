Il nuovo sito internet delle Feste Identitarie della città di Montalcino

Il nuovo sito internet delle Feste Identitarie, presentato in avvio della 67^ Sagra del Tordo, è utile per raccontare le Feste Identitarie in modo inclusivo e accessibile, restituendo voce e visibilità alle specificità di ogni quartiere per rafforzare l’identità collettiva della città

Montalcino: In occasione dell’avvio della 67esima edizione della Sagra del Tordo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale Storico di Montalcino è stato presentato il nuovo sito internet dedicato alle Feste Identitaria di Montalcino – il Torneo di Apertura delle Cacce, la Sagra del Tordo e all’Offerta del Cero a Maria S.S. del Soccorso patrona della Città.

Il nuovo sito internet è stato pensato come uno spazio digitale nato con l’obiettivo di valorizzare, raccontare e coordinare in modo chiaro e partecipato le attività legate alle tradizioni, alla memoria e alla cultura del nostro territorio. Il nuovo portale sarà uno strumento utile e aggiornato per raccontare le Feste Identitarie in modo inclusivo e accessibile, restituendo voce e visibilità alle specificità di ogni quartiere nell’intento di fissare, rafforzare e far conoscere l’identità collettiva della città, nel rispetto della sua cultura e della sua storia.

A livello visivo il sito è un susseguirsi di video e foto attuali che si fondono ai documenti storici in bianco e nero come un filo mentale di continuità che denota però lo scorrere del tempo. La Home Page è divisa in tre grandi sezioni dedicate alla Sagra del Tordo, all’Apertura delle Cacce e all’Offerta del Cero a Maria S.S. del Soccorso. Scorrendo si accede alle informazioni pratiche relative all’ultima Sagra; da questa sezione è possibile scaricare la mappa e il programma dell’evento, fruibile anche in versione cartacea presso gli stand dei quartieri, bar, ristoranti e alberghi della città.

Sono presenti le sezioni che accomunano Sagra e Apertura delle Cacce dedicate ai Quartieri, per cui ciascun quartiere ha contribuito con foto e un testo di presentazione e il link del proprio sito internet, al Corteo Storico, al Torneo di Tiro con l’Arco; una sezione è dedicata al gruppo folcloristico il Trescone. Cliccando nelle singole sezioni si entra naturalmente nello specifico con descrizione testuale e fotografica più puntuale di ogni singolo argomento.

Il Comune di Montalcino desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con passione e competenza, hanno contribuito alla realizzazione del sito. Un grazie particolare va anche ai Quartieri di Montalcino Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio per la collaborazione nella stesura dei testi a loro dedicati e la cura nella revisione e la costante condivisione. Il sito è stato realizzato dallo Studio Grafico Brookshaw.