Carnevale 2026: Ufficializzazione delle giornate di sfilata dell’edizione nunero 59

Follonica: Sono state ufficializzate dall’Associazione Carnevale di Follonica e dall’amministrazione comunale le date relative alle sfilate dell’edizione 2026, la numero 59 della kermesse del golfo

Il carnevale tornerà ad animare le strade dell’ormai tradizionale circuito cittadino sul lungomare Carducci nel mese di febbraio: si partirà con la prima sfilata di debutto domenica 1, si continuerà con il secondo appuntamento domenica 8, la terza sfilata domenica 15, tutte con inizio alle ore 14,30. La chiusura della manifestazione è in programma per sabato 21 febbraio, con l’inizio dei corsi mascherati posticipato per ammirare i carri e le mascherate a terra al tramonto, con la conclusione dell’evento in notturna.

Si ripete quindi il format inaugurato nella scorsa edizione. Quest’anno gli organizzatori auspicano migliori condizioni meteorologiche che possano permettere lo svolgimento integrale, o almeno con meno modifiche rispetto al programma originale delle quattro sfilate e soprattutto di quella conclusiva al sabato, considerata la novità più importante e attrattiva della manifestazione carnevalesca.

L’ufficializzazione delle date delle sfilate è stata anche l’occasione per presentare la novità più importante in tema di comunicazione, continuando quindi il percorso già avviato lo scorso anno, con la nuova veste del logo e con le nuove campagne di informazione attivate con il sito internet e i canali social: infatti dalla giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, sono stati installati due banner promozionali con l’indicazione dei quattro appuntamenti dell’edizione 2026, uno nella centralissima via Roma all’ingresso dell’ex Casello Idraulico e uno sul Palazzo comunale. La città, i suoi abitanti e anche i tanti visitatori di passaggio, per turismo o per lavoro, inizieranno già da adesso a respirare l’aria del Carnevale, un modo per scandire in maniera ancora più incisiva il percorso di avvicinamento alle sfilate dei rioni follonichesi. Presente sul banner di via Roma anche il QR Code che rimanda al sito internet dell’associazione, www.carnevaledifollonica.it, nel quale sono presenti tutte le informazioni generali della manifestazione.

"Con l'ufficializzazione delle date, non solo diamo il via al conto alla rovescia della kermesse, ma apriamo ufficialmente anche la campagna di promozione per il Carnevale di Follonica 2026 – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani - L'installazione dei banner è un segnale tangibile di quanto crediamo nel valore di questa manifestazione per l'attrattiva turistica. Iniziare a respirare l'aria di festa con largo anticipo è fondamentale per coinvolgere la città, intercettare visitatori e dare il giusto slancio a tutti i rioni che già lavorano con passione. Il Carnevale è una tradizione storica e, grazie anche ai nuovi strumenti di comunicazione, vogliamo che l'attesa sia un crescendo emozionante fino alla grande sfilata inaugurale del 1° febbraio."

Il prossimo appuntamento già in calendario con il Carnevale di Follonica 2026 è quello relativo alla presentazione dei bozzetti che verranno svelati sabato 6 dicembre al Teatro Fonderia Leopolda, esattamente due mesi prima della sfilata inaugurale dei carri allegorici.



