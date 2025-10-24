Bagno di Gavorrano: al via i lavori e le selezioni per il nuovo punto vendita Conad

Grosseto,: Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita Conad a Bagno di Gavorrano (GR) in via Cervi, che sorgerà all’interno di un ampio progetto di rigenerazione urbana del territorio, con attenzione anche alla modifica della viabilità e alla riqualificazione della zona e alla realizzazione di nuove aree verdi.

La struttura sarà moderna e sostenibile, progettata con particolare attenzione all’efficienza energetica: impianto fotovoltaico, illuminazione LED e colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono solo alcune delle soluzioni adottate per ridurre l’impatto ambientale.

Il supermercato avrà una superficie di circa 750 mq e l’apertura è prevista entro l’estate 2026.

Il punto vendita sarà gestito dalla società Ro.Be.Ca, con i soci imprenditori Daniel Alejandro Rossetti e Giulia Berrighi, già attivi sul territorio con altri due supermercati: uno a insegna Conad in Via XXV Aprile a Massa Marittima e un Conad City in via Spagna a Follonica.

A breve inizierà la selezione del personale: si cercano candidati con e senza esperienza, inclusi profili per ruoli di responsabilità. Diverse le figure professionali richieste, tra cui:

responsabili di reparto

addetti ai reparti freschi (in particolare nei settori Carni / Gastronomia / Ortofrutta / Pescheria / Panetteria e Pasticceria);

addetti alle vendite;

scaffalisti e cassieri.

L’organico sarà composto da circa 25 persone - con eventuali ulteriori incrementi legati alla stagionalità - con inquadramento contrattuale e retributivo previsto dal CCNL del Commercio (Terziario Distribuzione e Servizi).

Come candidarsi

I curriculum possono essere inviati via e-mail all’indirizzo: info@conadnordovest.it, indicando nell’oggetto “APERTURA PDV GAVORRANO” oppure consegnati direttamente presso il box informazioni dei punti vendita Conad di Massa Marittima (Via XXV Aprile) e Follonica (Via Spagna).

In fase di selezione saranno infatti particolarmente apprezzati profili che sappiano coniugare nel proprio lavoro attenzione al Cliente, capacità di lavorare in squadra, spirito di iniziativa.

foto di repertorio