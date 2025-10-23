Toscana, Gava: oltre 25 milioni di euro per la sicurezza del territorio

Oltre 25 milioni di euro nel 2025 per rendere la Toscana più sicura di fronte al rischio idrogeologico.

Roma: Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava. Definiti anche gli interventi, che interesseranno diversi territori toscani, tra cui Calenzano, Prato, Carrara, Pontedera; ulteriori risorse andranno a Figline e Incisa Valdarno per rafforzare la sicurezza dei corsi d’acqua e delle aree più esposte al rischio di alluvione.

«Il Governo conferma il massimo impegno per la prevenzione e la sicurezza dei territori. Grazie al DL Ambiente, le risorse investite saranno gestite con procedure più snelle e cantieri più efficienti, per proteggere le comunità e ridurre i rischi ambientali» dichiara il viceministro.