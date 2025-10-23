L’Uva e il Malto conferma i due gamberi del Gambero Rosso

Per il ventesimo anno consecutivo tra i migliori ristoranti d’Italia

Grosseto: Ventesimo riconoscimento consecutivo per L’Uva e il Malto, che anche nel 2026 entra nella Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso con due gamberi, il prestigioso simbolo riservato alle migliori trattorie e bistrot del Paese.

Un’importante conferma per lo chef Moreno Cardone e per la sommelier e titolare Samantha Raspollini, che continuano a distinguersi all’interno di una delle guide gastronomiche più autorevoli d’Italia.

A convincere la redazione del Gambero Rosso sono stati, ancora una volta, la carta dei vini curata e attenta, con una selezione che valorizza le migliori etichette del territorio accanto a referenze italiane e internazionali; un menù che spazia tra carne e pesce, costruito intorno alle eccellenze locali; e un servizio definito “disinvolto ed empatico”, capace di coniugare eleganza e calore umano.

Un risultato che si aggiunge a un percorso ormai consolidato: il ristorante è infatti presente anche nelle più importanti guide enogastronomiche italiane, tra cui Michelin, Bibenda, Alice, Golosario e Cantine d’Italia.

“Per noi questa nuova conferma è motivo di grande soddisfazione – commentano Moreno Cardone e Samantha Raspollini –. Ogni riconoscimento è una spinta a migliorare, ma soprattutto un ringraziamento simbolico a chi ci sceglie ogni giorno. La nostra idea di cucina e di accoglienza non cambia: rispetto assoluto della materia prima, professionalità e piacere dell’ospitalità. È da qui che nasce L’Uva e il Malto.”

Con il suo stile inconfondibile, L’Uva e il Malto continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica autentica, attenta e mai scontata, in equilibrio tra tradizione, innovazione e cultura del buon vino.



