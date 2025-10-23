L'astronomia a Tarquinia, il 1° novembre osservazione della luna e di Saturno con il GrAG e la STAS

Tarquinia: Sabato 1° novembre 2025 torna a Tarquinia l’appuntamento con l'astronomia. Presso il parco “Palombini – Campo Cialdi”, al civico 25 di via della Ripa, nel centro storico della città etrusca, dalle 19 alle 22, il Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS (GrAG) metterà a disposizione del pubblico i propri strumenti per un’affascinante serata di osservazione della luna, di Saturno e delle costellazioni autunnali. Sarà un viaggio tra scienza, storia e mitologia celeste, in cui gli esperti del GrAG faranno conoscere curiosità e leggende legate al cielo stellato e insegneranno a riconoscere le principali costellazioni visibili nel periodo.

L’iniziativa, come di consueto, nasce dalla collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), un sodalizio che negli anni ha saputo coniugare divulgazione scientifica, valorizzazione culturale e promozione del territorio. La serata astronomica sarà preceduta, alle 17, da una visita guidata organizzata dalla Stas alla scoperta dei monumenti più significativi della Corneto medievale. L’appuntamento per i partecipanti è fissato in piazza Cavour alle 16.45. Le osservazioni astronomiche e la visita guidata sono gratuite e rappresentano un’occasione unica per unire cultura, scienza e bellezza del cielo in una cornice suggestiva come quella di Tarquinia. Per chi volesse anche abbinare il buon bere e la buona cucina, Vincanto wine bar propone (a pagamento), alle 18, uno sfizioso aperitivo, e, dalle 20, una gustosa cena. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0766 858194, il 339 2011849 e 347 5698423. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.



