Estesa la concessione all’Associazione Circolo cacciatori di Montepescali Acli Aps dell’immobile ex scuola di Montepescali

Grosseto: La Giunta ha stabilito l'estensione della concessione dell'immobile in piazza Liberi Statuti 5/6 al Circolo cacciatori di Montepescali Acli Aps per attività ricreative, culturali e artistiche. La presente associazione avrà così la gestione unitaria dell'intero immobile.

“L’estensione della concessione dell'immobile di Montepescali a una realtà importante per il nostro territorio – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Patrimonio Riccardo Ginanneschi – nasce dalla necessità di garantire continuità e facilità di gestione per un punto di riferimento alla comunità in socialità, eventi e opere di interesse generale. Con questa azione intendiamo valorizzare il patrimonio culturale e avere un impatto positivo sulla comunità per la promozione della coesione sociale”.