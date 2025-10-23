Discoteche, Confcommercio Toscana: un settore da 2 miliardi di euro: a Firenze il futuro della notte italiana tra sicurezza, legalità e innovazione

Firenze: Le discoteche italiane generano circa 500 milioni di euro di ricavi diretti e 1,5 miliardi di indotto

• * Nel 2024 registrate 34 milioni di presenze e più di 200.000 spettacoli

• * In Italia attivi 2.500 locali da ballo, con oltre 50.000 addetti diretti

• * L’88,7% degli italiani esce la sera per svago; il 38,8% lo fa per ballare; uno su tre frequenta discoteche

• * Sicurezza e legalità sono una priorità assoluta: il 95,8% dei genitori chiede controlli regolari nei locali; oltre 9 su 10 considerano i locali abusivi una minaccia.

• * Pasca (SILB-FIPE): «Sicurezza e legalità sono la nostra bussola: le discoteche legali non sono il problema ma parte della soluzione»

🔸 La notte italiana è un patrimonio che unisce cultura, socialità ed economia. Non si tratta solo di svago: è un fenomeno collettivo che muove milioni di persone, alimenta filiere produttive e rappresenta un tassello strategico per l’attrattività turistica del Paese.

🔸 Al centro di questo universo ci sono le discoteche, che hanno generato nel 2024 un giro d’affari di 2 miliardi di euro tra ricavi diretti (circa 500 milioni di euro) e indotto (1,5 miliardi di euro), con più di 34 milioni di presenze e oltre 200.000 spettacoli. Numeri che confermano un comparto vitale, che nonostante la crescente concorrenza di eventi e location non autorizzati all’attività di ballo (festival, club e stabilimenti balneari) continua a conservare un fascino unico e inimitabile.



