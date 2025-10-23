Dalla Regione Lazio 500mila euro per la viabilità di Tarquinia Lido

Il sindaco Sposetti: “Premiata la capacità progettuale dell’Amministrazione comunale”

Tarquinia: Il Comune di Tarquinia ha ottenuto un importante finanziamento regionale di 500mila euro per migliorare la viabilità e la mobilità del Lido. “Intervenire sul Lido rappresenta per noi una scelta politica e strategica precisa – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –, perché la riqualificazione della località balneare costituisce una concreta opportunità di sviluppo per l’intera economia tarquiniese.” La visione dell’Amministrazione comunale è chiara e coerente: un ampio programma di interventi che comprende la riqualificazione di tutto il lungomare e che vede il potenziamento della rete fognaria, per un investimento di oltre 2 milioni di euro; il rifacimento delle strade per ulteriori 550mila euro, oltre ai 180mila già spesi per i lavori di messa in sicurezza di via di Porto Clementino e viale Mediterraneo a inizio estate. A questi si aggiungono i reinterri e le manutenzioni delle aree destinate a parcheggi e la cura del verde pubblico. “Siamo soddisfatti di questo importante risultato – conclude il sindaco Sposetti –, che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la capacità della nostra Amministrazione di cogliere le opportunità di finanziamento disponibili e di presentare progetti concreti, credibili e ben strutturati”.