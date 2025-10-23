Dal cuore del territorio il nuovo logo di Acquedotto del Fiora

Grosseto: La nuova identità visiva rafforza ancora di più il legame con il territorio rappresentato simbolicamente, per forma e colore, nei suoi tre ambiti geografici principali: montagna, colline e mare. Il tutto racchiuso dentro una goccia d’acqua, che rappresenta il servizio alla comunità

“Dal cuore del territorio” nasce la nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora, presentata dal presidente Roberto Renai e dai sindaci dei Comuni soci, con la partecipazione degli ex presidenti della società, in un percorso in tre tappe che, seguendo idealmente il corso dell’acqua, dalle vette del Monte Amiata è scesa a valle per raggiungere le due città capoluogo di Siena e Grosseto.

La scelta di lanciare il nuovo logo aziendale in Amiata non è casuale: dal cuore di questo antico vulcano sgorgano infatti le sorgenti che, da oltre un secolo, rappresentano le principali fonti di approvvigionamento idrico per le due province servite. Si crea così un mosaico che restituisce forma, colore e voce alle tre aree che, insieme, compongono lo straordinario territorio che vede il Fiora come gestore del servizio idrico integrato: la montagna, le colline e il mare.

“La nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora è frutto di un percorso di ideazione e condivisione all’interno dell’azienda e rafforza ancora di più il legame con il territorio servito – spiega il presidente Roberto Renai – che è rappresentato nei suoi tre ambiti geografici principali: il Monte Amiata, Siena e le sue terre, la Maremma e la costa. Il tutto racchiuso dentro una goccia d’acqua, che rappresenta il servizio alla comunità, per un logo completo e armonico che simboleggia l'essenza di ciò che il Fiora è e di ciò che ha il privilegio di custodire, ovvero la risorsa più preziosa che ci sia, fonte di vita sul pianeta: l’acqua”.

Il territorio assume così un duplice significato: sia come realtà geografica dove nasce la nostra acqua e nella quale l’azienda opera, sia come lavoro sul campo delle persone di AdF, organizzato da sempre in tre aree operative di intervento: area Amiata-Orcia, area Siena e area Grosseto. Il nuovo logo rappresenta un’evoluzione del brand, che supera i due loghi precedenti senza entrare con loro in conflitto, ma legandolo ancora di più ai propri stakeholder esterni ed interni.

Il numero tre è un elemento ricorrente nella costruzione del nuovo brand, individuando anche gli ambiti del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione. Assume quindi centralità il servizio nel suo duplice significato: come impegno senza riserve nei confronti delle persone e della comunità, nonché come agire concreto e utile per i cittadini del nostro territorio. Sono tre anche i driver fondamentali: fiducia (colore blu), innovazione (colore giallo) e sostenibilità (colore verde). Questo rinnovamento rappresenta un passo importante verso un futuro orientato al cambiamento, dove l'innovazione affonda le radici nella stessa mission aziendale che assume ora ancora più significato: “Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”.

La nuova identità visiva partirà ufficialmente da lunedì 27 ottobre, con la sostituzione progressiva del vecchio logo con il nuovo: per qualche mese i due loghi convivranno inevitabilmente, fino alla completa sostituzione. Con il nuovo logo per i cittadini non cambiano le modalità del servizio erogato da Acquedotto del Fiora, né quelle di contatto: restano infatti invariati tutti i canali e recapiti attualmente in uso.