Cimitero: orario di apertura nei giorni di Ognissanti 2025

Orario di apertura nei giorni da lunedì 27 ottobre a lunedì 3 novembre 2025 in occasione della festività di Ognissanti
Follonica: In occasione della festività di Ognissanti, dal 27/10/2025 al 03/11/2025 compreso, il Cimitero comunale sarà sempre aperto anche di lunedì e giovedì con i seguenti orari:
- dal 27/10/2025 al 31/10/2025 la mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30
- dal 01/11/2025 al 02/11/2025 compreso, orario continuato dalle 8,00 alle 17,00
- il 03/11/2025 la mattina dalle 9,00 alle 12,00. Il pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30